Inicia audiencia que define situación jurídica de Luis Arce por presunta corrupción

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Gabriel Neme, indicó a los medios que el acto judicial comenzó a las 11:00 hora local (15:00 GMT) de "manera virtual" en instalaciones de la misma delegación policial, en La Paz.

El jefe policial mencionó que Arce (2020-2025) se encuentra "estable" de salud y que desde su arresto el miércoles se cumplió con los "protocolos" médicos y que incluso fue valorado por una especialista.

La audiencia cautelar inicialmente estaba prevista para las 13:00 (17:00 GMT), según informó el miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin embargo, fuentes de la Fiscalía dijeron a EFE que la notificación fijó que el inicio del acto judicial sería a las 11:00.

En la imputación presentada en la víspera, el Ministerio Público pidió tres meses de reclusión para el exjefe de Estado en el Centro de Reinserción de Qalahuma, para menores de edad, situado en el municipio de Viacha, colindante con La Paz, como una medida de "resguardo" personal.

La imputación fiscal contra Arce es por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por su rol en el manejo de un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía, por lo que se le procesa en la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades.

El fiscal que lleva el caso, Miguel Cardozo, explicó el miércoles que Arce, "en su condición de ministro de Economía en las gestiones 2009, 2010 y para adelante ha hecho los desembolsos" de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron, o que se hicieron parcialmente.

Según Cardozo, hubo "más de 3.500 proyectos los cuales han sido financiados por el Ministerio de Economía", de los que "ni la mitad han sido concluidos" y también se evidenció "que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes" de organizaciones indígenas y campesinas.

En la víspera, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, dijo a los medios que, en el caso de Arce, la Justicia "debe actuar con independencia" y que se le garantiza el "debido proceso".

Arce fue aprehendido el miércoles y posteriormente conducido hasta la Felcc, donde ha permanecido hasta ahora sin contacto con los medios.

El Fondioc se creó en diciembre de 2005, un mes antes de que Evo Morales asumiera la Presidencia del país por primera vez, para gestionar y recibir recursos para proyectos de desarrollo en comunidades indígenas.

Diversos casos de corrupción en el manejo del Fondioc se conocieron en 2013, pero en su momento el único procesado fue el director de esa instancia, Marco Antonio Aramayo, pese a que fue él quien denunció los presuntos malos manejos.

Aramayo murió en 2022 por una enfermedad y después de estar siete años en detención preventiva por ese caso.

En 2015, el Fondioc fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena.