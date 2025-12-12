Kim Jong-un cierra plenaria elogiando a tropas en Rusia pero no menciona Seúl o Washington

"Los notables logros militares alcanzados por las unidades de las diferentes ramas del Ejército Popular de Corea del Norte en las operaciones militares en el extranjero durante el último año demostraron al mundo el prestigio de nuestro Ejército y nuestro Estado...", dijo Kim, citado por la KCNA, durante el tercer día de la sesión plenaria, que se celebró del martes al jueves.

La alusión apunta a las tropas norcoreanas despachadas a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania, que incluirían más de 10.000 soldados, así como zapadores y técnicos militares, según fuentes surcoreanas y occidentales.

El despliegue se enmarca en el Acuerdo de Asociación Estratégica integral firmado por Kim y el presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2024, que contempla un compromiso de defensa mutua en caso de agresión.

Kim también destacó la modernización de las capacidades de defensa nacional como un éxito central en un contexto de cambios geopolíticos y tecnológicos globales, aunque el comunicado no contiene menciones explícitas a Seúl o Washington.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La sesión plenaria abordó asuntos económicos, militares y diplomáticos de cara al 9º Congreso del Partido, que la inteligencia surcoreana y medios locales prevén para enero o febrero, y donde se espera que se defina la estrategia militar, diplomática y económica a cinco años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el Congreso anterior, celebrado en enero de 2021, Kim anunció planes de desarrollo de misiles intercontinentales de combustible sólido y satélites espía militares, entre otros puntos.

La atención se centra ahora en si Pionyang oficializará su postura de considerar a Corea del Sur un "Estado hostil", en línea con lo declarado por el líder norcoreano a finales de 2023. Pionyang dijo en junio que el próximo congreso marcará un "punto de inflexión" en el desarrollo nacional y del partido.

Mientras tanto, el Norte mantiene su rechazo al diálogo con Seúl pese al tono conciliador del nuevo Gobierno de Lee Jae-myung y, aunque en momentos ha suavizado su retórica contra EE. UU., ignoró la iniciativa del mandatario estadounidense, Donald Trump, para una cumbre bilateral a finales de octubre.