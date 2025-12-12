Kosovo recibe a los primeros deportados de EEUU en un acuerdo para acoger a 50 personas

"Estamos aceptando a aquellos que Estados Unidos no quiere en su territorio", declaró en una entrevista emitida anoche por la cadena kosovar Kanal 10, precisando que "uno o dos de ellos están aquí ahora" y que Pristina se ha comprometido a acoger a un máximo de 50 personas.

El acuerdo, válido por un año, permite la reubicación temporal de nacionales de terceros países con el objetivo de facilitar su regreso a sus lugares de origen.

Kurti anunció el pasado junio el acuerdo en un mensaje en X y, según explicó entonces, Kosovo podrá seleccionar a las personas de un listado propuesto por Washington.

Kosovo, uno de los países más pobres de Europa, justificó la aceptación del acuerdo como un gesto de "gratitud" hacia EE.UU. por su apoyo desde su independencia unilateral de Serbia en 2008.

No es la primera vez que el país actúa como destino para personas desplazadas, ya que albergó de forma temporal a unos 1.900 ciudadanos afganos evacuados tras el retorno de los talibanes al poder en 2021.

Kurti recordó ese precedente en la entrevista de anoche al afirmar que cuando Washington les pidió que aceptaran "refugiados de Afganistán, inmediatamente dijimos 'sí'".

En 2022, Kosovo también ratificó un acuerdo para arrendar 300 celdas en la prisión de Gjilan a Dinamarca para reclusos extranjeros que serían deportados tras cumplir condena, a cambio de más de 200 millones de euros.

El partido de Kurti, un político nacionalista, venció en las elecciones del pasado febrero, pero su Ejecutivo no consiguió el respaldo del Parlamento y el país celebrará nuevas elecciones el 28 de diciembre.

Washington y la Unión Europea han criticado a Kurti por algunas de sus medidas para afianzar la soberanía kosovar en el norte, poblado en su mayoría por serbios, y que se tomaron sin el respaldo de sus aliados internacionales.

Desde 2021, las relaciones entre Kosovo y Serbia se han deteriorado por esas medidas de Pristina en el norte y la negativa de Belgrado a reconocer la independencia kosovar, una situación que ha generado protestas y episodios de violencia.