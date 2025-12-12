La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,05 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 1,39 %, hasta los 121.399.630 puntos.

Entre las líderes, las que más ganaron fueron las acciones de Ternium (+7,93 %), Sociedad Comercial del Plata (+2,87 %) e IRSA (+2,42 %).

Las compañías que cerraron en mayor terreno negativo fueron los papeles de Central Puerto (-2,0 %), Banco de Valores (-1,35 %), y Banco Macro (-1,28 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron una suba promedio de 0,55 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 628 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió cinco pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.465 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió cinco pesos a 1.441 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó cinco pesos a a 1.445 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó siete pesos a 1.510,93 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió dos pesos, a 1.478,73 pesos por dólar.