La Bolsa de París cierra en rojo (-0,21 %) y termina con un descenso semanal (-0,57 %)

El selectivo francés reaccionó con caídas la tendencia a la baja de los mercados de Estados Unidos, lastrados por la cotización de las tecnológicas.
De entre los 40 componentes del selectivo, 21 cerraron al alza, dos sin cambios y 17, a la baja.
Lideraron las caídas la consultora Capgemini (-2,80 %), el grupo de componentes eléctricos Legrand (-1,63 %) y el grupo industrial Schneider Electric (-1,57 %).
Evitaron mayores caídas valores como el fabricante automóvil Renault (+2,43 %) y el fabricante de microchips STMicroelectronics (+1,70 %).
