La china JD.com invertirá 3.100 millones de dólares en viviendas asequibles para 'riders'

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de WeChat -semejante a WhatsApp, censurado en China-, la compañía indica que ya ha ofrecido unas 28.000 viviendas en el barrio periférico pequinés de Tongzhou a través de este programa, y que la nueva inversión se destinará a "alquiler, autoconstrucción y apoyo a los fondos de seguridad habitacional" para sus 'riders'.

El anuncio de JD.com llega después de que uno de sus grandes rivales, Meituan -conglomerado especializado en el reparto de comida a domicilio-, avanzase una inversión de 10.000 millones de yuanes (1.417 millones de dólares, 1.208 millones de euros) también para ofrecer alquileres asequibles a sus repartidores, así como otros incentivos como la inclusión de familiares en los seguros médicos o programas de apoyo a la crianza.

La ya de por sí dura competencia en el sector se ha recrudecido este año ante la explosión, encabezada por Alibaba, del denominado 'comercio instantáneo', que ofrece entregas en horas ya no solo de comida sino también de ropa u otros productos que tradicionalmente no se repartían en el mismo día.

Esta rivalidad se ha traducido en una guerra de descuentos y subvenciones a clientes por parte de estos gigantes digitales, provocando que Pekín intervenga para reclamarles que pongan fin a lo que denomina "competencia irracional".

Las medidas de JD.com o Meituan se suman a otras tomadas anteriormente tanto por gobiernos locales como por empresas tras meses de debate público en China sobre la presión a la que se enfrentan los repartidores, que cobran menos de un dólar por entrega y apenas tienen tiempo para descansar, tras varios incidentes que se hicieron noticia a nivel nacional.

Por ejemplo, un 'rider' que amenazó a un cliente con un cuchillo en Wuhan (centro) u otro que dañó una valla en Hangzhou (este) mientras se apresuraba a entregar un pedido y fue obligado por los guardias de seguridad del recinto a arrodillarse como castigo, lo que provocó que decenas de sus compañeros convocasen una protesta.

Uno de los grandes éxitos en la taquilla china el año pasado fue precisamente una película que ilustraba las dificultades que afrontan los millones de personas que trabajan como repartidores a domicilio en empleos temporales, circulando contrarreloj por las ciudades en sus motos eléctricas para entregar pedidos a tiempo.

En muchas ciudades del país, es habitual ver a los 'riders' -generalmente vestidos con los colores corporativos de populares plataformas como Ele.me o Meituan Waimai- circular en contradirección, saltarse semáforos en rojo o incluso ir a toda velocidad por las aceras, esquivando peatones.

A finales de 2024, las autoridades chinas exigieron a las plataformas digitales que revisaran y corrigieran los algoritmos que pudieran perjudicar a los 'riders', especialmente aquellos que reducen los tiempos de entrega, algo que eleva la presión sobre los trabajadores para evitar a toda costa retrasos que les penalicen y deriva a menudo en infracciones de tráfico y accidentes.

Y, apenas semanas después, la mencionada Meituan anunció que obligaría a sus repartidores a descansar cuando se detecte que han trabajado durante demasiado tiempo.