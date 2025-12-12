La española 'Sirat', entre las 10 mejores películas del año, según The Hollywood Reporter

Rooney la sitúa en el tercer lugar de la lista que ha elaborado, mientras otro crítico de la revista especializada, Jon Frosch, dedica una mención especial al film dirigido por Oliver Laxe.

"El alucinante cuarto largometraje de Oliver Laxe ha sido comparado con 'Mad Max', 'El salario del miedo' y 'Zabriskie Point'. Pero la vertiginosa odisea experiencial del visionario director español habita con audacia su propio universo", señala Rooney.

"Visceral, espiritual, metafísica, sensorial y poderosamente elemental", son algunos de los adjetivos que le dedica el crítico.

La película sigue a Luis —un padre interpretado por un desgarrador Sergi López, cuya complexión física de oso contradice su dolorosa fragilidad humana— mientras viaja desde España con su hijo pequeño a las montañas del sur de Marruecos en busca de su hija desaparecida, vista por última vez en una rave en el desierto.

"Sirat" consiguió el pasado lunes dos nominaciones a los Globos de Oro, una sólida confirmación para la carrera de una película que también fue premiada en el último Festival de Cannes y cuenta con nueve nominaciones en los premios del Cine Europeo.