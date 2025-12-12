La fiscalía pide la pena máxima contra un anestesista francés acusado de 12 muertos

Tras cuatro meses de juicio en el tribunal de lo criminal de Besançon, en el este del país, la Fiscalía consideró probado que el médico de 53 años mató "a sangre fría" a doce personas y trató de hacer lo mismo con otras 18, lo que le valió de boca del fiscal el calificativo de "asesino en serie" y "doctor de la muerte".

Péchier es, según el fiscal, el único denominador común de todos esos crímenes, acaecidos en dos clínicas de Besançon, "el único que pudo cometerlos".

Para ello, envenenaba a los pacientes con potasio y otros productos para provocar en las víctimas paros cardiacos con un móvil perverso, el de desgastar psicológicamente a médicos con los que estaba en conflicto.

La defensa del acusado tiene previsto pronunciar este lunes su alegato, en el que pedirá la absolución, en consonancia con los testimonios del anestesista que durante el juicio no ha dejado de clamar su inocencia.

El tribunal tiene previsto dictar su veredicto antes de que acabe la semana.