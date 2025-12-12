La Fuerza Armada de Venezuela incauta dos aeronaves vinculadas al narcotráfico

A través de una publicación en Instagram, el jefe militar dijo que los aviones fueron localizados en un campamento "logístico" en el municipio Rómulo Gallegos.

Además, indicó que fueron destruidas en el "lugar de los hechos por estar asociadas al narcotráfico".

"Con estas aeronaves suman 421 en total (las inutilizadas) desde el año 2012 y 30 durante el año 2025", añadió.

"Venezuela es zona de paz, de derecho y de justicia donde lucha a diario contra el flagelo del narcotráfico, no seremos plataforma del crimen transnacional", subrayó.

La operación tuvo lugar en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue naval y militar en el Caribe que justifica como parte de su estrategia para combatir el tráfico de drogas procedentes de Latinoamérica, pero que Venezuela denuncia como una "amenaza" y un intento de promover un cambio de Gobierno en este país suramericano.

El pasado 9 de diciembre, la FANB detuvo a cuatro personas por su presunta vinculación con el narcotráfico en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), según informó entonces Hernández Lárez.

Asimismo, reportó en esa fecha la "destrucción" de tres estructuras en los predios 'El Amparo', 'Los Mangos' y 'Las Laras' que, afirmó, eran utilizados como centros logísticos para el tráfico ilícito de drogas.

De igual forma, indicó que los uniformados identificaron una "pista clandestina de aterrizaje" y localizaron y destruyeron un astillero clandestino que, según la información oficial, era "utilizado para reparar y construir embarcaciones para el transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas".

El pasado 3 de diciembre, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó que las autoridades venezolanas han incautado 65,5 toneladas de drogas desde principios de 2025.