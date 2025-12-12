La IGAD "lamenta" que Eritrea se retire del bloque sin presentar "propuestas tangibles"

“La IGAD ha tomado nota de la decisión del Gobierno del Estado de Eritrea de retirarse de la organización, comunicada mediante una nota verbal formal a la Secretaría de la IGAD”, indicó la entidad en un comunicado.

“La IGAD lamenta, además, que la decisión de retirarse se haya tomado sin la presentación de propuestas tangibles o sin participar en reformas institucionales o políticas específicas”, añadió.

También reprochó que, Eritrea, desde su regreso -tras haberse autosuspendido en 2007- al bloque en junio de 2023, “no haya participado en reuniones, programas o actividades de la organización”.

“Durante este período, la Secretaría ha actuado con paciencia y buena voluntad, manteniéndose abierta y disponible para un compromiso constructivo”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a la decisión de Eritrea, la IGAD afirmó que seguirá colaborando con el Gobierno del presidente eritreo, Isaias Afwerki, a quien alentó a reconsiderar su postura y a reincorporarse de buena fe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La IGAD mantiene su firme compromiso con su mandato de fomentar la cooperación regional, el diálogo y la acción colectiva en beneficio de los pueblos del Cuerno de África”, concluyó el documento.

Eritrea informó este viernes de que se retiró formalmente argumentando que el bloque económico de África oriental "desempeña un papel perjudicial" para sus Estados miembros.

“Desde 2005, la IGAD no sólo no ha satisfecho las aspiraciones de los pueblos de la región, sino que ha desempeñado un papel perjudicial, convirtiéndose en una herramienta contra los Estados miembros afectados, en particular Eritrea”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores eritreo en otro comunicado.

El país africano recordó que, durante 1993, desempeñó un papel clave en la revitalización de la organización y colaboró con otros Estados miembros para fortalecerla, promover la paz regional y la integración económica.

La IGAD tiene como objetivo promover la cooperación y la integración regional entre sus Estados miembros, buscando mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Actualmente, la presidencia rotatoria de la organización corresponde a Yibuti.

Creada en 1996 para reemplazar a la Autoridad Intergubernamental sobre la Sequía y el Desarrollo, está formada por ocho países, entre ellos Etiopía, con quien Eritrea mantiene relaciones tensas tras su independencia en 1993, que dejó a Adís Abeba sin salida al mar Rojo.