La inflación interanual en Francia se mantiene por segundo mes consecutivo en el 0,9 %

La inflación armonizada, que es la que se utiliza para compararla con la de los otros países europeos, siguió en noviembre en el mismo nivel que en octubre, en el 0,8 %.

El INSEE explicó en un comunicado que la estabilidad de la inflación se explica por una parte por una ralentización de la subida de los servicios entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025 del 2,2 %, frente al 2,4 % en octubre y en menor medida por una caída más pronunciada en esos doce meses de los productos manufacturados (-0,6 % en lugar de -0,5 %).

Por otro lado, los precios de la energía bajaron algo menos en doce meses hasta noviembre (-4,6 % después de -5,6 % en octubre).

Además, los alimentos se encarecieron un poco más, en concreto un 1,4 % entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, frente al 1,3 % de octubre del pasado año al mismo mes del actual ejercicio.

