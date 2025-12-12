La Justicia rusa condena en ausencia a 9 fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional

En particular, el Tribunal Urbano de Moscú dictó una pena de 15 años de prisión contra el fiscal Karim Khan, en el punto de mira de la Justicia rusa desde marzo de 2023, cuando la CPI dictó una orden de arresto por crímenes de guerra en Ucrania contra el presidente ruso, Vladímir Putin.

Además de Khan, la corte rusa condenó también a la actual presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane; al expresidente Piotr Hofmanski y también a otros jueces como Ugalde Godíneze e Ibáñez Carranza.

Según explica el Comité de Instrucción de Rusia, Moscú acusa a los jueces y fiscales del CPI, entre otros, de iniciar un proceso de persecución penal, que incluye su detención, de representantes de un Estado extranjero que disponen de inmunidad internacional.

El Kremlin ha rechazado la jurisdicción de la CPI en relación con Putin y otros altos funcionarios rusos implicados en la campaña militar rusa en Ucrania como el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rusia suscribió en 2000 el Estatuto de Roma -documento fundacional de la CPI-, pero nunca llegó a ratificarlo y en 2016 revocó su firma después de que la corte dictaminara que la anexión de la península ucraniana de Crimea por Moscú era una "ocupación permanente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a la orden de arresto por la supuesta deportación de niños ucranianos, Putin viajó en su momento a países como Mongolia, que son firmantes del estatuto y desoyeron el llamamiento a detener al líder ruso.

Además de negar las acusaciones de crímenes de guerra, la Fiscalía General rusa acusó esta semana a las autoridades ucranianas de genocidio en las regiones de Donetsk y Lugansk.