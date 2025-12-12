La producción industrial de México cae 0,7 % anual en octubre, pese a repunte mensual

El dato anual negativo se explicó por una disminución de 1,4 % en las industrias manufactureras y de 0,7 % en la minería, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

En contraste, la construcción mostró un crecimiento anual de 1,5 %, mientras que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural avanzó 1,7 %.

Pese al retroceso frente a octubre del año pasado, la actividad industrial registró en octubre un repunte mensual de 0,7 % respecto a septiembre, cuando retrocedió 3,3 % interanual y 0,4 % mensual.

El avance mensual fue impulsado principalmente por la construcción, que creció 3,8 % en el mes, seguida del sector energético, con un incremento de 1,6 %, y de la minería, que avanzó 0,7 %.

Las industrias manufactureras, sin embargo, continuaron mostrando debilidad y reportaron una caída mensual de 0,3 %, lo que moderó el avance general de la actividad industrial y confirmó la fragilidad del principal motor del sector secundario en México.

Con cifras originales, la producción industrial disminuyó 0,4 % anual en octubre y acumuló una contracción de 1,7 % en el periodo enero-octubre de 2025 frente al mismo lapso del año anterior, según el Inegi.

En esos diez meses, la minería acumuló una caída de 7,7 %, la construcción retrocedió 2,2 % y las industrias manufactureras descendieron 0,5 %, mientras que el sector de generación y suministro de energía presentó una baja acumulada de 0,8 %.

El comportamiento de octubre refleja que, si bien el sector industrial mexicano muestra repuntes mensuales puntuales, mantiene una tendencia anual débil en 2025, en un contexto de desaceleración económica y menor dinamismo de la manufactura, especialmente en ramas como el equipo de transporte, las industrias metálicas básicas y textiles.