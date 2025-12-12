Lituania dice que tropas estadounidenses no abandonarán su país durante al menos 18 meses

"Quiero decir que el mismo número de soldados estadounidenses permanecerá en Lituania durante dos períodos más y que la seguridad y la cooperación con nuestros principales socios estratégicos están garantizadas por un periodo más largo", afirmó en una rueda de prensa conjunta de los tres primeros ministros bálticos.

En Lituania hay más de 1.000 soldados estadounidenses desplegados.

En la nueva estrategia de seguridad nacional de Washington EE.UU. afirma que quiere reajustar su presencia militar global para centrarse más en América Latina y en la lucha contra la migración, y pone el énfasos en la necesidad de que los aliados de la OTAN, especialmente Europa, asuman sus propias cargas en defensa.

Ruginiene señaló que ese documento "no constituye toda la política exterior de Estados Unidos", pero recalcó que los países bálticos ya han cumplido muchas de las exigencias de Washington.

"Acabamos de comunicar que los tres países bálticos hemos alcanzado el 5 % en gasto en nuestra defensa y creo que esto también consta en el documento, que Europa debe hacer más por su propia seguridad", indicó.

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, y la primera ministra letona, Evika Siliņa, destacaron que también veían aspectos positivos en la nueva estrategia global de Estados Unidos.

"El Gobierno estadounidense espera inversiones en su propia defensa por parte de Europa, como región libre y próspera, y de ello se viene hablando desde la primera Administración de (el presidente Donald) Trump. Los problemas de seguridad aquí (en los países bálticos) no están ligados a Trump, sino a Rusia y al presidente (Vladímir) Putin, y por eso invertimos en nuestra defensa", dijo el primero.