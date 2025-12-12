Los altos precios llevan a estadounidenses a buscar ofertas y posponer compras navideñas

Asimismo, más del 60 % consideran que los precios de la electricidad son muy elevados, y aproximadamente la mitad afirma que le está resultando "más difícil de lo habitual" permitirse los regalos navideños, por lo que están posponiendo grandes compras más de lo habitual o reduciendo aquellas no esenciales.

El 49 % de los encuestados también creen que sobrepagan el precio de la gasolina, aunque está lejos del 83 % de los sondeados que lo creían en 2022, después de que escalara la guerra entre Rusia y Ucrania, subiera la inflación y se disparara el precio del crudo.

Por otra parte, prácticamente la mitad de los sondeados expresan que pasan más tiempo de lo normal buscando los precios más baratos, posponiendo compras importantes y tirando de ahorros.

Estas conductas han subido considerablemente respecto al último registro, en 2021, donde apenas alcanzaba el 30 %.

Sin embargo, estos datos no quitan que más de la mitad de los republicanos preguntados vean la economía estadounidense bien, mientras que los demócratas sí que consideran que su economía ha empeorado, con solo uno de cada diez aprobados.

En términos generales, solo tres de cada diez estadounidenses creen que su economía está en buena forma, mayoritariamente republicanos y adultos con ingresos de más de 100.000 dólares anuales.