Macron lamenta las "divisiones internacionales" en los 10 años del Acuerdo de París

"La década desde la COP21 ha sido un período de éxito y ambición. Pero también ha estado marcada por tensiones internacionales, el cuestionamiento de la ciencia, la división internacional y los esfuerzos por borrar el ideal universal de libertad y fraternidad entre los pueblos", lamentó Macron, en un artículo publicado este viernes en 'Project Syndicate'.

El presidente francés aseguró, no obstante, que Francia "como siempre" asumirá "plenamente" su papel en la lucha por el clima y el planeta, "guiada por el respeto a la ciencia, la ambición industrial, el progreso, la solidaridad y el liderazgo ejemplar de Europa".

Asimismo, Macron urgió a los europeos a que sigan con "el esfuerzo" climático "simplificando, innovando y protegiendo mejor" sus industrias descarbonizadas ante "la competencia desleal".

"Espero que los próximos anuncios de la Comisión Europea demuestren que se está generando impulso, con una auténtica 'preferencia europea', para que Europa se convierta verdaderamente en la sede de los proyectos de descarbonización más ambiciosos del mundo", insistió.

A pesar de las críticas que ha enfrentado por parte de oenegés medioambientales, el presidente francés destacó los progresos de su país en "la reducción del consumo de combustibles fósiles, el desarrollo de las energías renovables y el impulso de la energía nuclear".

"En 2024, nuestra electricidad estuvo descarbonizada en más de un 95 %, un logro líder a nivel mundial", aseveró.

Macron presumió de que su país está "construyendo una industria energética verdaderamente soberana" y dijo que, hasta 2027, tiene la intención de cerrar o reconvertir "las últimas centrales eléctricas de carbón".