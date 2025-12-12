Mamdani nombra comité que trabajará por su agenda de gobierno, con gran presencia latina

El Comité Asesor está integrado por más de 100 funcionarios, entre ellos algunos de los que lo apoyaron durante su campaña por la alcaldía, como la congresista Nydia Velázquez o el senador estatal Gustavo Rivera, "en un momento en el que la coordinación temprana entre las ramas y niveles de gobierno puede ser de gran ayuda para abordar los desafíos más urgentes de la ciudad", según un comunicado.

Entre ellos, destacan "desde los alquileres en aumento y los costos crecientes del cuidado infantil hasta el acceso al transporte, el desarrollo empresarial y la preparación para emergencias".

"Lograr una ciudad de Nueva York asequible requerirá la colaboración con líderes de todos los niveles de gobierno, incluidos aquellos que fueron parte de la histórica victoria que obtuvimos en noviembre", indicó Mamdani.

El demócrata indicó además que el Comité Asesor permitirá a su nuevo Gobierno "construir una administración que refleje nuestra ciudad, se centre en las necesidades de los trabajadores y esté preparada para implementar la agenda de asequibilidad".

Otros líderes latinos en dicho comité son los congresista Adriano Espaillat y Alexandria Ocasio, el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso y los senadores estatales Julia Salazar, José M. Serrano, Luis Sepúlveda, Nathalia Fernández y Kristen González.

También las asambleístas Jessica González, Catalina Cruz, Marcela Mitaynes, Maritza Dávila, Manny de los Santos, George Alvarez, Amanda Séptimo, Emérita Torres y Karines Reyes. Los concejales Shaun Abreu, Carmen de la Rosa, Pierina Sánchez, Oswald Feliz, Amanda Farías, Tiffany Cabán, Jennifer Gutiérrez, Alexa Avilés, Diana Ayala y los concejales electos Justin Sanchez, Elsie Encarnación, Christopher Marte y Shirley Aldebol.