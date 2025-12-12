María Balshaw dejará la dirección de Tate en 2026, tras 9 años al frente de la institución

Balshaw accedió al cargo en 2017 y su visión durante su etapa como directora fue la de hacer el arte más "accesible" a todos los públicos, hasta el punto de consolidar la mayor membresía artística del mundo (con unos 150.000 miembros), según la nota, y aumentando las colaboraciones con otras instituciones británicas y a nivel mundial.

También trató de "diversificar" la colección de Tate, que abarca cuatro galerías, con adquisiciones que celebrasen la igualdad de género y una mayor representación geográfica, contando con "artistas indígenas o con una mayor presencia del creciente 'Sur Global' y de las artes cerámicas y textiles".

Balshaw aseguró en la nota que había sido un "absoluto privilegio" trabajar como directora de Tate durante casi una década, pero que sentía que este era "el momento correcto para pasar el testigo al próximo director, que gestionará la organización durante la próxima década de innovación y liderazgo artístico".

Para poner el broche a su periodo como directora, comisariará la exhibición de la artista británica Tracy Emin, prevista para febrero de 2026 en la galería londinense Tate Modern.

"Mi mayor placer ha sido siempre el trabajar de cerca con artistas, así que resulta apropiado que la exposición de Tracey Emin en la Tate Modern sea mi último proyecto en la Tate", dijo Balshaw.

Igualmente, su "legado" como directora también se verá reflejado en el futuro de la institución, indicó Tate, con la inauguración del nuevo jardín Clore en la Tate Britain de Londres en 2026 o la reapertura de la galería de Tate en Liverpool (noroeste de Inglaterra), tras una "completa renovación", en 2027.