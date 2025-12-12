María Corina Machado no planea viajar a España, sino regresar lo antes posible a Venezuela

"No hay ningún plan para ir a España. Ella lo que está haciendo ahora es su plan de regreso a Venezuela", señalaron las fuentes, que añadieron que tampoco hay prevista una gira por otros países europeos.

Fuentes de su partido en España confirmaron que no les consta que la opositora tenga previsto pasar por España antes de regresar a su país, une vuelta que prevén "con riesgos".

"Los movimientos que ella haga se anunciarán en su momento y obviamente son de bastante reserva y discreción por lo que representa su figura", añadieron desde el entorno de María Corina en España.

Machado, que llegó a Oslo el jueves de madrugada en un viaje complicado desde Venezuela, donde vive en la clandestinidad, ha asegurado que era su deber llegar a la capital europea aunque fuera horas después de la ceremonia de entrega del premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este contexto ha dicho que quiere regresar "pronto" a Venezuela, al igual que reiteraron este viernes las fuentes en Oslo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta vuelta "será lo antes posible", dijo la víspera la propia Machado, aunque aún no hay fecha ni tampoco detalles de cómo se realizará o si EE.UU. también le apoyará en esta tarea, tal y como hizo para ayudarle a llegar a Oslo.

Pero será "cuando se den las condiciones propicias" para su seguridad, lo que no depende de que continúe Maduro en el poder, recalcó la política.

La opositora venezolana reveló que aprovechará para pasar "algunas horas" con sus amigos y la familia, para ir al médico y también para realizar "algunas reuniones que serán muy útiles antes de volver".

Además de pasar tiempo con su familia apenas llegó a Oslo Machado ha mantenido una intensa agenda en la capital noruega.

El jueves la exdiputada visitó el Parlamento noruego y se reunió con el primer ministro, Jonas Gahr Støre, además de inaugurar oficialmente una muestra sobre su lucha por la democracia y la libertad en su país, mientras que este viernes fue recibida en audiencia por los reyes de Noruega y mantuvo varias reuniones.