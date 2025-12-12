Más de 1.500 palestinos tuvieron que desplazarse por el temporal en Gaza en un sólo día

El primer día del temporal provocó un auge en los desplazamientos de una población que ya se encontraba en campamentos para desplazados en las costas de Jan Yunis, a pesar de que el jueves y esta última noche han sido los más duros para los gazatíes, cobrándose la vida de al menos ocho personas por derrumbes de edificios o hipotermias.

La organización aún no ha documentado los movimientos desde el jueves, cuando la situación se agravó.

"No tienen ropa para cambiarse, están en una situación en la que muchos han sido desplazados varias veces", dijo a EFE en una conversación telefónica el jefe de comunicaciones de UNICEF en Palestina, Jonathan Crickx, tras visitar el campamento de refugiados de Mawasi, en el sur.

Crickx relata como el agua llegaba en esta zona a hasta unos 20 centímetros de altura anoche entre las tiendas de campaña de unos desplazados, muchos de ellos niños, que van descalzos o con sandalias de plástico en medio del temporal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, las ya deficientes condiciones higiénicas de los campamentos, en los que los gazatíes tienen que vivir junto a aguas residuales, han empeorado aún más con las inundaciones provocadas por el temporal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El portavoz de UNICEF asegura que durante su viaje ha visto cómo muchos niños sufrían problemas de garganta o congestión nasal, relacionados con el frío, pero advierte que una de sus mayores preocupaciones es la extensión de la diarrea aguda entre la población por los problemas en el agua.

"Las fuertes lluvias persistentes y las temperaturas extremadamente bajas están agravando las condiciones ya de por sí desesperadas, en un momento en el que no hay acceso al gas ni a la electricidad, los suministros de leña son muy limitados y la distribución de artículos de refugio a desplazados es escasa por las dificultades para hacer llegar los suministros", denuncia hoy OCHA en un informe sobre la situación humanitaria de la Franja.

Sólo el 10 de diciembre, miércoles, unas 2.731 personas que residían en 260 tiendas de campaña distintas se vieron afectadas por las inundaciones, recoge la organización.

OCHA recoge el caso de la muerte de la bebé Rahaf Abu Jazar, de ocho meses, el jueves a causa de las bajas temperaturas, si bien aún no ha corroborado las muertes de otros dos menores este viernes por los mismos motivos.

"Todos los campos de refugiados del norte de Gaza están completamente inundados, con varias casas colapsando", denunció el servicio de emergencias de la Defensa Civil de Gaza en un comunicado.

En el de Halawa, al este de Yabalia (norte), ha quedado completamente destruido, con todas las tiendas inundadas y las pertenencias en su interior arruinadas, dijo Defensa Civil.

"La situación es catastrófica en todos los casos. Sin una intervención seria y genuina seguiremos sufriendo con cada sistema de bajas presiones o el más ligero cambio natural (del clima)", denunció este servicio de emergencias, que advirtió que los Ayuntamientos del norte de la Franja no tienen recursos para afrontar el temporal: "Ni una sola excavadora está disponible para abrir carreteras o rescatar a la población".