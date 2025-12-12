Médicos del Mundo avisa que la ayuda oficial al desarrollo en la OCDE ha caído casi un 7 %

En un informe que han elaborado sobre el estado de la acción humanitaria y la salud global en 2024 y que hicieron público este viernes, constataron además que los fondos destinados específicamente a salud y acción humanitaria han sufrido recortes significativos.

Este "deterioro" de la financiación internacional, que se registra en un escenario marcado por un aumento de la inestabilidad geopolítica y el debilitamiento del sistema multilateral, amenaza -según advierte el estudio- la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a conflictos prolongados, emergencias climáticas y brotes epidémicos.

Ante este panorama, las ONG urgen a avanzar hacia un nuevo marco de gobernanza global y a reformar profundamente el sistema de cooperación internacional para responder "de manera efectiva" a desafíos como la desigualdad, crisis climáticas y sanitarias o el retroceso de los derechos humanos.

Y proponen, entre otras cosas, blindar la financiación sanitaria dentro de la ayuda oficial al desarrollo, reforzar la acción humanitaria, impulsar la corresponsabilidad internacional y asegurar una representación "más equitativa" de los países del sur global.

