Merz se reunirá el lunes con Zelenski junto con otros líderes europeos, de la UE y de OTAN

La víspera el propio jefe de Gobierno alemán adelantó que Berlín acogería probablemente la próxima semana una reunión en la que podría participar también Washington, después de que EE.UU. recibiera el miércoles una contrapropuesta para el plan de paz de 20 puntos para Ucrania que promueve la Administración de Donald Trump.

"Le hicimos una propuesta (a Trump) de que durante el fin de semana hablemos de forma concluyente con el Gobierno de EE. UU. sobre los documentos" del plan de paz, dijo Merz en una rueda de prensa en alusión a la conversación que mantuvo el miércoles con el líder estadounidense y con sus homólogos de Francia y Reino Unido.

Se da por descontado que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, participen en la reunión por la tarde con Zelenski y Merz, junto a otros líderes europeos, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, que tiene excelentes relaciones con Trump, al igual que Rutte, acaba de cancelar un viaje a EE. UU. que tenía previsto para los días 15 y 16 para "participar a principios de la próxima semana en Europa en conversaciones sobre las negociaciones de paz relativas a Ucrania".

El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, no mencionó si se ha sido invitado Trump u otro miembro de su administración a Berlín, pero el comunicado solo habla de jefes de Estado y de Gobierno "europeos".

"Si el Gobierno estadounidense participa o no, eso depende en gran medida de la formulación conjunta de los documentos que en estos momentos se están trabajando. Soy bastante optimista que lo conseguiremos", señaló un día antes Merz al respecto.

En la contrapropuesta europea se trata sobre todo de la cuestión de qué concesiones territoriales está dispuesta a realizar Ucrania, según el canciller alemán, quien dijo la víspera que si ahora el proceso avanza tal y como lo desean los europeos, durante el fin de semana se mantendrán conversaciones con el Gobierno de EE.UU.

La Casa Blanca no descartó el jueves la participación de representantes estadounidenses en otra reunión previa a la de Berlín que, según el medio digital estadounidense Axios, supuestamente está prevista para este sábado en París entre diplomáticos ucranianos y europeos, aunque subrayó que Washington debería constatar antes que dichas conversaciones van a ser significativas.

Kiev, apoyada por los líderes europeos, está negociando con EE. UU. desde hace semanas una nueva versión del documento inicial de 28 puntos propuesto por Washington que recogía varias exigencias de máximos del Kremlin para la paz en Ucrania que tanto Europa como el país invadido consideraron inaceptables.

Zelenski dijo el jueves que los temas claves todavía no resueltos en el plan de paz tienen que ver con los territorios de Donetsk y la central nuclear de Zaporiyia.

El presidente ucraniano explicó que, por ahora, la parte estadounidense plantea como compromiso con respecto a la región de Donetsk la retirada de las tropas ucranianas de una parte del territorio, mientras que las tropas rusas supuestamente no entrarían en esta zona.

Este territorio se denominaría "zona económica libre" o "zona desmilitarizada" en EE. UU., mientras que su gestión sigue sin estar clara.

También declaró que el tope de personal para el Ejército ucraniano fijado en los borradores del plan de paz ha sido modificado en 800.000 soldados en lugar de los 600.000 iniciales.

El mandatario también afirmó que ha recibido de EE. UU. un plan de garantías de seguridad para Ucrania que revisará con su equipo y que devolverá añadiendo sus propias propuestas.