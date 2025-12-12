México descarta presencia en el país de la variante K de influenza A H3N2

En un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano también pidió a la población acudir a vacunarse para reducir riesgos durante la temporada invernal.

Según la tarjeta informativa difundida por la SSa, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene “un monitoreo y análisis permanente” para la detección oportuna de cualquier eventual caso.

La autoridad sanitaria insistió que, si bien el virus de influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año en el país, hasta ahora no existe evidencia de circulación del subtipo K dentro del territorio mexicano.

“El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y estados Unidos, no ha sido identificado en México”, resaltó la Secretaría de Salud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La dependencia exhortó a las personas a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las inmunizaciones correspondientes a la temporada invernal, especialmente contra covid-19, influenza y neumococo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó que estas vacunas reducen riesgos, previenen complicaciones y protegen la salud pública.

Las autoridades señalaron que la vacunación está dirigida prioritariamente a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades que las colocan en condición de riesgo, con el fin de disminuir complicaciones asociadas a infecciones respiratorias durante los meses de mayor circulación viral.

El comunicado añadió que la Secretaría de Salud se mantiene comprometida con la protección sanitaria y seguirá informando de manera “oportuna y transparente sobre cualquier actualización” relevante en torno a la vigilancia epidemiológica y enfermedades estacionales.

En la actual temporada invernal, los sistemas de salud del país han reforzado campañas de prevención y difusión ante el incremento esperado de virus respiratorios, incluido el de influenza, cuya actividad suele intensificarse entre diciembre y febrero.