Ministro colombiano moviliza "todas las capacidades" para enfrentar el paro armado del ELN

"El cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, niños, niñas, mujeres y campesinos, en algo que cínicamente llaman 'paro armado', que no es más que constreñimiento criminal", expresó Sánchez en una declaración.

El ministro señaló que "este grupo amenaza a Colombia" y que por eso "desplegó todas las capacidades" para enfrentarla.

"Todos nuestros militares y policías están (en) alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia", añadió.

El ELN anunció el paro armado de 72 horas por "las amenazas de intervención imperialista" y la "nueva fase del plan neocolonial" del presidente estadounidense, Donald Trump.

"La injerencia del imperialismo norteamericano pretende recrudecer el saqueo de nuestros bienes naturales y riquezas nacionales, despojo al que nos seguiremos oponiendo", expresó la guerrilla en un comunicado.

El ELN, sin embargo, no precisó si el paro armado afectará todas las regiones donde tiene presencia y capacidad de control, que según la ONG Insight Crime abarca al menos 231 municipios en 19 de los 32 departamentos de Colombia —con bastiones en Chocó (noroeste), Norte de Santander (noreste) y Arauca (este)— además de ocho estados de Venezuela.

El paro armado comenzará el 14 de diciembre a las 06.00 hora local (11.00 GMT) y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora.

En los paros armados, la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones.

El ELN ha mantenido una postura crítica hacia Estados Unidos, al que acusa desde hace meses de adelantar "acciones intervencionistas" en América Latina, en medio del despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe y en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

El anuncio del paro armado se conoce además en un momento de estancamiento de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, después de que un cese al fuego bilateral venciera en agosto de 2024 sin que se lograra reactivarlo.

La política de 'paz total' del presidente colombiano, Gustavo Petro, sigue sin avances significativos con esta guerrilla, mientras organismos internacionales alertan del deterioro del conflicto armado en varias regiones del país.