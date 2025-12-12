Ministros UE reforzarán sanciones a barcos rusos y abordarán garantías seguridad a Ucrania

Los ministros mantendrán una conversación con su homólogo ucraniano, Andrí Sigiba, quien les informará de primera mano sobre la situación en Ucrania y en la primera línea de batalla, antes de tratar de manera restringida cómo reforzar los compromisos de seguridad con Ucrania, indicaron fuentes comunitarias.

“Se trata de recuperar la reflexión sobre cómo reforzar el apoyo a Ucrania para su seguridad”, en un momento en que el proceso de negociación que ha emprendido Estados Unidos por separado con Kiev y Moscú es “todavía volátil” y que Rusia sigue sin visos de querer la paz, atacando objetivos e infraestructuras civiles en la región del Donbás, agregaron fuentes diplomáticas.

En ese sentido, mientras la UE ha dado pasos para mantener indefinidamente inmovilizados los activos rusos afectados por las sanciones comunitarias, los líderes de la Unión abordarán cómo dirigirlos a las necesidades financieras de Ucrania principalmente para 2026 y 2027.

La entrada de Ucrania en la UE es otra de las formas que se plantean para garantizar seguridad y estabilidad al país, y la Comisión Europea continúa acelerando el trabajo técnico para cuando haya una decisión política, apuntaron las fuentes.

En paralelo, se espera que el Consejo adopte medidas adicionales intermedias antes de concretar un nuevo paquete de sanciones que se espera para el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, en febrero.

Así, los ministros aprobarán el lunes nuevas medidas restrictivas contra la llamada “flota fantasma” que utiliza Rusia para evadir las sanciones a su petróleo; en concreto, ampliarán la lista de navíos en la lista negra, indicaron fuentes comunitarias.

En esa línea, se espera una declaración del Consejo sobre los aspectos del derecho internacional relacionados con la lucha contra la flota fantasma y la protección de las infraestructuras submarinas críticas.

Las fuentes indicaron que incluirá el consenso para iniciar la negociación de acuerdos bilaterales con los países del pabellón de los barcos, a fin de obtener su consentimiento para operaciones de abordaje preautorizadas.

Igualmente, los ministros prevén adoptar medidas restrictivas en relación con las actividades desestabilizadoras de Rusia, así como un nuevo criterio para incluir a Bielorrusia, aliado del Kremlin, en el régimen de sanciones por acciones híbridas.

Los ministros también abordarán la situación en Oriente Medio y, en concreto, en Gaza. Hablarán de las prioridades del alto el fuego y cómo avanzar en el plan de paz, además de la entrada de ayuda humanitaria en la franja, que sigue siendo insuficiente, reconocieron fuentes diplomáticas.

La UE está dispuesta a expandir sus misiones civiles de formación policial y gestión del paso de Rafah.

Sobre Siria, debatirán cómo dar mejor apoyo a la transición política y tener más influencia en el país árabe, además de sobre las posibilidades de reanudar el comercio y las inversiones allí y sobre la lucha contra el Estado Islámico.

En lo referente al Líbano, tratarán el apoyo a su sector de la seguridad.

Por otra parte, los ministros celebrarán un almuerzo de trabajo dedicado a China y cómo gestionar su relación “de manera más eficiente”, dijeron fuentes comunitarias.

Fuentes diplomáticas añadieron que hay preocupación por el apoyo de Pekín que permite a Rusia continuar con su guerra en Ucrania, así como por sus restricciones a la exportación de tierras raras.

Finalmente, se espera que los ministros den luz verde a la prolongación un año más de las sanciones contra personas relacionadas con la crisis que atraviesa Venezuela, que actualmente cuenta con más de 60 nombres.

Además, se espera que aprueben nuevas medidas restrictivas en vista de la situación en Haití, en concreto contra tres personas y una entidad.