Monsieur Periné lanza la versión acústica de 'Grande' junto a Piso 21

La reinterpretación "desnuda la canción hasta su esencia" y sitúa en primer plano el mensaje de amor propio, resiliencia y sanación que convirtió a 'Grande' en uno de los favoritos de los seguidores de ambas agrupaciones, según un comunicado de prensa.

En esta versión, la interpretación de Catalina García y la musicalidad de Santiago Prieto de Monsieur Periné dialogan de manera cercana con las voces de Piso 21.

El video, grabado con una estética cálida y minimalista, en línea con el acústico del tema, acompaña ese viaje introspectivo y muestra a los artistas "sin artificios", en un montaje centrado en las guitarras, voces y la dinámica del ensamble, agregó la información.

'Grande (5020 RCRDS Sessions)' hace parte del momento más pop y global del grupo, una etapa que comenzó con lanzamientos como 'Aguaráchate' y que confirma la exploración sonora de Monsieur Periné sin perder su sello característico.

Este lanzamiento llega tras un 2025 especialmente significativo para la banda, que hace un mes se convirtió en el primer grupo latinoamericano en grabar una sesión en vivo en el Museo de Historia Natural de Londres.

Allí presentaron la versión en vivo de 'Jardín del Paraíso' junto a la banda colombiana Bejuco, un trabajo apoyado por WWF y recientemente nominado al Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Canción de Raíces.