Ocho de cada diez europeos apoyan una política de defensa común de la UE

Además, el 83 % cree que la UE también debería fortalecer su independencia económica y diversificar sus relaciones comerciales a nivel mundial, según el documento publicado en la víspera.

En materia de seguridad y defensa, el Eurobarómetro, realizado entre el 9 de octubre y el 5 de noviembre de 2025 a más de 26.000 ciudadanos de la UE, revela que el 79 % de los europeos y el 84 % de los españoles estaría de acuerdo con una estrategia común de defensa; la segunda cifra más alta desde 2004, tras el récord registrado el año pasado.

Los europeos valoran que la acción que tendría un impacto más positivo en su vida a corto plazo es garantizar la paz y la estabilidad (seleccionada por el 42 %), seguida de la creación de más oportunidades de empleo (26 %), la garantía del suministro de alimentos, salud e industria en la UE (25 %) y la gestión de la migración irregular (24 %).

Los ciudadanos responden así en un contexto en el que la UE y sus Estados miembros planean ampliar sus capacidades militares e incrementar su gasto en defensa de aquí a 2030, ante la amenaza de Rusia.

De hecho, el 77 % de los encuestados europeos coincide en que la invasión rusa de Ucrania es una amenaza para la seguridad de la UE y el 26 % la considera el problema más importante al que se enfrenta la UE, seguido de la inmigración (20 %), la situación internacional (19 %) y la seguridad y defensa (18 %).

Así, el 57 % está de acuerdo con que la UE financie la compra y el suministro de equipo militar a Ucrania.

Además de una estabilidad geopolítica, los encuestados mostraron un gran apoyo al fortalecimiento de la estabilidad e independencia económica de la UE, con un respaldo del 83 % en el conjunto de la Unión y del 82 % en España.

En este sentido, la percepción de la situación de la economía europea está dividida, ya que el 46 % de los europeos la considera positiva, mientras que otro 46% la considera negativa.

El Eurobarómetro registró además el mayor apoyo histórico a la moneda común en la UE, con un 74 % de europeos a favor de la existencia de una zona económica y monetaria común. En el caso de la eurozona, la encuesta reflejó el segundo mayor dato desde 2004 (82%).

Por último, en cuanto a la percepción de pertenencia a la Unión Europea, tres de cada cuatro afirman que su país se ha beneficiado de ser miembro de la UE y casi tres cuartas partes de los encuestados (73 %) afirman sentirse ciudadanos de la UE.

Pese a ello, la percepción por el futuro de la UE es más pesimista que hace un año, con un 59 % de ciudadanos que se muestran optimistas -antes el 62 %-, frente al 38 % que rechazan esa visión positiva -antes 35 %-. EFE