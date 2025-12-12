ONU renueva por unanimidad sanciones contra Al-Shabaab y autoriza interdicción marítima

Los 15 miembros votaron a favor de la resolución, que busca reforzar la presión internacional sobre el grupo.

La resolución también renueva el mandato del Panel de Expertos, un grupo técnico encargado de supervisar la implementación de las sanciones, que incluyen embargo de armas, la congelación de activos y la prohibición de viajes, así como de elaborar informes que permitan al Consejo evaluar su eficacia y riesgos asociados a Al-Shabaab. El panel continuará su labor hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, refuerza el control sobre la entrega de armas y municiones a Somalia, exigiendo coordinación con el Gobierno federal somalí y prohibiendo su reventa a terceros. También, mantiene el embargo sobre la exportación de carbón, una fuente de financiamiento de Al-Shabaab.

La resolución enfatiza que el bloqueo de armas, municiones y equipamiento militar no aplica a fuerzas somalíes como el Ejército Nacional Somalí, la Policía o el Servicio de Inteligencia, ni a personal de la ONU o fuerzas de apoyo internacionales con acuerdos específicos.

Por otra parte, la resolución busca interrumpir el flujo de recursos financieros hacia el grupo extremista y proteger a civiles y niños, destacando la prevención de la violencia sexual y el respeto al derecho internacional humanitario.

El texto, elaborado por el Reino Unido, contempla la revisión de la eficacia del régimen de sanciones antes del 30 de noviembre de 2026 y la autorización de medidas de interdicción marítima, incluyendo la supervisión de armas y componentes de artefactos explosivos improvisados.

Durante la sesión, la representante permanente adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta, destacó la importancia del panel para garantizar informes transparentes que orienten al Comité de Sanciones y al Consejo sobre las amenazas que plantea Al-Shabaab.

También, instó a los Estados miembros a aplicar plenamente las medidas aprobadas, incluyendo nuevas designaciones de individuos vinculados al grupo extremista, y a reforzar la cooperación regional para contrarrestar el terrorismo y otras actividades ilícitas.

Estados Unidos expresó además su preocupación por los vínculos entre Al-Shabaab y los hutíes en Yemen, así como por el entrenamiento de combatientes fuera de Somalia.