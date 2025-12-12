Orbán: La votación sobre activos rusos significará el fin del Estado de derecho en la UE

"Hoy comienza una votación por escrito que causará daños irreparables a la Unión", dijo Orbán en la red social Facebook, al referirse a los cerca de 210.000 millones de euros rusos congelados por las sanciones europeas tras la invasión de Ucrania y a un paso clave para poder usarlos en la futura reconstrucción de este país.

El ultranacionalista añadió que con este procedimiento se elimina "de un plumazo" el requisito de la unanimidad en el seno de la Unión Europea (UE) "de una manera claramente ilícita".

Para Orbán este paso significa que "el Estado de derecho desaparece en la UE y los líderes europeos se sitúan por encima de las normas. En lugar de ser el guardián de los Tratados, la Comisión Europea viola sistemáticamente el derecho europeo".

De esta forma, el imperio de la ley será sustituido por "el imperio de los burócratas, es decir, se instaura la dictadura de Bruselas", subrayó el primer ministro, en el poder desde 2010.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el primer ministro magiar, cuyo país ha dejado de ser para muchos expertos una democracia plena, la Comisión Europea avanza con el voto "para poder continuar la guerra, claramente imposible de ganar, en Ucrania".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Todo ello a menos de una semana antes de la reunión del Consejo Europeo, el órgano decisorio más importante de la UE, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno", agregó.

Orbán aseguró que protestará contra esta decisión -prevista para hoy no por consenso sino por una mayoría de los países miembro- y que hará todo lo posible para "restablecer la legalidad".

La UE mantiene congelados casi 210.000 millones de euros de fondos comunitarios correspondientes a Hungría, precisamente por el desmantelamiento del Estado de derecho en el país bajo Orbán.

Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de estos activos rusos, rechaza la propuesta por temor a represalias de parte de Moscú y cuestiona el uso de los poderes de emergencia para inmovilizar indefinidamente los activos sujetos a sanciones.