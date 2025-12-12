Países de ONU defienden respuestas urgentes y colectivas a crisis ambientales pese a EEUU

En la declaración conjunta adoptada en el plenario de clausura de la UNEA-7, rechazada de plano por EE.UU., los ministros reconocieron "la naturaleza interconectada de los desafíos y las crisis ambientales mundiales, incluidos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación".

Esos problemas "requieren respuestas urgentes y colectivas de la comunidad internacional", subrayaron los responsables ministeriales, quienes se comprometieron a adoptar "medidas audaces que impulsen soluciones sostenibles" para abordar estos retos y crisis.

Así, acordaron fortalecer la cooperación internacional para "promover soluciones sostenibles, equitativas e integradas".

Coincidieron en "prevenir y reducir todas las formas de contaminación" y en "promover el consumo y la producción sostenibles mediante la economía circular", así como en acelerar la transición hacia sistemas alimentarios en consonancia con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU para "lograr la seguridad alimentaria mundial y erradicar la pobreza".

También instaron a hacer "contribuciones ambiciosas determinadas a nivel nacional con miras a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales y a proseguir los esfuerzos para limitar dicho aumento a 1,5 grados", como contempla el Acuerdo de París (2015), que este viernes cumple diez años.

Además, destacaron la necesidad de impulsar "urgentemente" acciones que permitan aumentar la financiación de los países en desarrollo para la acción climática, hasta alcanzar "al menos 1,3 billones de dólares anuales para 2035".

Sobre acuerdos ambientales multilaterales, aseguraron que toman nota de la labor del Comité Intergubernamental de Negociación para elaborar "un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluido el medio marino, basado en un enfoque integral", en un momento de estancamiento de ese diálogo por discrepancias entre países.

Reafirmaron, pues, su "compromiso compartido de seguir colaborando de forma constructiva y activa, con un sentido de urgencia y solidaridad, en la búsqueda de un instrumento internacional jurídicamente vinculante justo, eficaz, equilibrado y ambicioso".

La declaración también apostó por fomentar la igualdad de género y una mayor participación de mujeres y niñas, jóvenes, personas mayores y con discapacidad, pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes en la conservación y protección del medioambiente.

Por último, los representantes reafirmaron el papel del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi, como "la principal autoridad ambiental mundial que define la agenda ambiental".

Asimismo, se adoptaron once resoluciones y tres decisiones sobre cuestiones como la sostenibilidad medioambiental de la inteligencia artificial, el fortalecimiento de la gestión global de incendios, la preservación de los glaciares o la respuesta mundial a la afluencia masiva de floraciones de algas sargazo.

Pero la declaración ministerial y las resoluciones, adoptadas por amplio consenso, contaron con el rechazo de la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU en Nairobi, Jennifer Harwood.

"Estados Unidos se desvincula de todas las resoluciones, decisiones y la declaración ministerial bajo consideración, ya que contienen principios y un lenguaje que no podemos apoyar" al entrar "en conflicto con los principios de libre mercado, transparencia y rendición de cuentas", explicó Harwood ante el plenario.

Remarcó que el Gobierno del presidente Donald Trump "debe alejarse del multilateralismo ideológico inflado y avanzar hacia reformas prácticas que produzcan resultados reales".

Las resoluciones de la Asamblea, que integra a los 193 Estados miembros de la ONU, no son legalmente vinculantes, pero se consideran un primer paso significativo en el camino hacia acuerdos ambientales globales y la formulación de políticas nacionales.

Bajo el lema "Promover soluciones sostenibles para un planeta resiliente", la UNEA-7 acogió desde este lunes a más de 5.000 participantes de más de 180 países, incluidos 79 ministros y 35 viceministros, según los últimos datos de la organización.

La octava sesión del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-8) se celebrará del 6 al 10 de diciembre de 2027 en Nairobi bajo la presidencia de Jamaica.

La UNEA se creó en junio de 2012 tras la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (Brasil) y, desde 2014, ha celebrado siete sesiones con más de cien resoluciones que han impulsado la acción en temas medioambientales cruciales.