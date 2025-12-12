Partido Socialista español admite que no ha estado a la altura tras casos de acoso sexual

En una rueda de prensa en la sede del partido, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, agradeció la "valentía" de estas mujeres que se han atrevido a denunciar estos comportamientos y han roto el silencio, subrayando que ese valor que han tenido "merece una respuesta".

Y aseguró que la conducta del exasesor de Moncloa (sede presidencial) Paco Salazar supone "una falta muy grave" prevista en los estatutos federales, contraria al Código ético y de conducta del partido, lo que impedirá su regreso automático como militante si lo solicita.

Salazar fue hombre de confianza y su nombre volvió a sonar la semana pasada después de que el medio digital elDiario.es publicara que las denuncias contra él que dos militantes socialistas presentaron hace cinco meses en el canal interno del partido habían desaparecido del sistema, algo que la formación achacó a un "error informático".

En el caso de Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar en Moncloa, el partido ha decidido abrirle un expediente informativo como "posible conocedor" del comportamiento de su superior y por no haber actuado, con el fin de recabar información y esclarecer los presuntos hechos.

La secretaria de organización del partido aseguró hoy que el PSOE está respondiendo "con absoluta contundencia" ante los casos de corrupción y de acoso sexual por los que el PP y Vox exigen la convocatoria de elecciones, a pesar de las acusaciones de que los canales de denuncia interna están fallando.

Torró subrayó que faltar el respeto a las mujeres "es incompatible" con ser socialista y aseguró que como secretaria de Organización "va a ser implacable" en el ámbito orgánico contra estas actitudes e "incansable" poniendo en marcha mecanismos para acabar con esta lacra.

Una vez más, señaló, son las mujeres socialistas las que "marcan el paso" y es una vez más el PSOE el que "abre camino".

Más allá de no permitir a Salazar regresar a la militancia del partido, la secretaria de organización no detalló más medidas en contra de este exasesor o por los otros denunciados.