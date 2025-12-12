Pekín mantendrá una trilateral con Tokio y Seúl en medio de la tensión por Taiwán

En la reunión, que tendrá lugar en Seúl, participará el ministro nipón de Sanidad, Kenichiro Ueno, que expresó este viernes durante una rueda de prensa su deseo de reafirmar la cooperación entre los tres países.

China ya pospuso de manera indefinida en noviembre una reunión de los ministros de Cultura de los tres países, y poco después aseguró que "no se dan las condiciones" para celebrar una cumbre trilateral de líderes que estaba prevista para enero en Japón, en medio del enfriamiento de las relaciones con Japón.

La tensión entre las dos potencias asiáticas se reavivó el fin de semana tras un incidente con cazas en el que aeronaves chinas fijaron su radar contra dos aviones de combate japoneses en aguas internacionales al sureste de la isla de Okinawa.

Las autoridades chinas acusaron después a Japón de exagerar, y dijeron que fueron las aeronaves niponas las que pusieron en peligro la seguridad al volar cerca de unas maniobras chinas en la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pocos días después, bombarderos chinos y rusos llevaron a cabo un vuelo conjunto alrededor de Japón y Corea del Sur, al que Tokio respondió con sus propias maniobras junto a Washington, en las que participaron dos bombarderos nucleares estadounidenses B-52.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Son los últimos incidentes en la disputa bilateral que mantienen Tokio y Pekín a raíz de unos comentarios el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en los que afirmó que un ataque militar chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas.

Pekín respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón, la prohibición de importar productos del mar japoneses y la paralización de licencias para películas y conciertos procedentes del archipiélago.