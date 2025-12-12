Perú intensifica campaña de vacunación en la Amazonía ante nuevos casos de tos ferina

Aunque la información no especificó la cantidad de casos nuevos, hasta el pasado 3 de diciembre la Sala Situacional de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que durante este año se han registrado 3.952 casos confirmados y probables de tos ferina en todo el país, con 50 defunciones acumuladas.

En su último reporte, con datos al 15 de noviembre pasado, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto informó de 2.818 casos de la enfermedad en esa jurisdicción, lo que implicó 73 más que en la semana anterior a ese informe.

En ese sentido, la campaña de vacunación en la cuenca del río Chambira comprende el despliegue de una brigada de respuesta rápida para vacunar a niños menores de 5 años y a mujeres gestantes contra tos ferina, poliomielitis, sarampión, fiebre amarilla y otras enfermedades inmunoprevenibles.

La intención es evitar la propagación de enfermedades en comunidades alejadas, donde el acceso a servicios de salud suele ser limitado, como la cuenca del Alto Chambira, donde hay dos establecimientos sanitarios para atender a más de 16 comunidades indígenas, precisó el Minsa.

"Para llegar a la comunidad más alejada, el personal de salud se desplaza entre 15 a 18 horas por vía fluvial y, de manera creativa, adapta el medio de transporte con cadena de frío y medios electrónicos para vacunar y registrar inmediatamente la información", detalló el ministerio.

Desde fines de septiembre pasado, las brigadas sanitarias llegaron hasta comunidades indígenas alejadas de Loreto para ofrecer una "atención integral" a sus pobladores, como parte de las intervenciones tras el reporte del brote de tos ferina.

Al mes siguiente también se intensificó la vacunación entre niños y madres gestantes en la región amazónica de Ucayali, con el objetivo de prevenir la incidencia de esta enfermedad, que puede generar casos severos entre menores de 5 años.

Estas medidas se anunciaron luego de que un grupo de exministros de Salud emitió un pronunciamiento para pedir que se declare la emergencia sanitaria ante los casos de tos ferina en el Datem del Marañón (también en Loreto), pero el Ministerio de Salud del entonces gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) aseguró que no había "necesidad" de tomar esa medida porque el brote estaba controlado.