Perú sostiene que Bolivia y Chile serán beneficiados si siguen protestas contra minería

"Si Tía María logra desarrollarse sin mayores problemas" va a ser positivo para la inversión extranjera, "pero si sigue el afán de grupos organizados financiados desde el extranjero, y no logra efectivizar su operación, va a ser una señal de que Perú no es un país adecuado para invertir y sus competidores inmediatos, como Bolivia y Chile, se van a ver beneficiados", dijo Álvarez.

El ministro compadeció ante la Asociación de Prensa Extranjera de Perú (APEP), donde expuso la importancia de que el proyecto que desarrolla en la región sureña de Arequipa la minera Southern, filial del Grupo México, logre salir adelante frente a la oposición de dirigentes locales con el apoyo de organismos no gubernamentales.

El primer ministro aseguró que la población de la zona ya ha manifestado su posición a favor del proyecto en una consulta popular, pero que sigue habiendo dirigentes que se oponen por beneficio personal.

"Hemos visto con nitidez que muchas ONG con financiamiento extranjero no tienen ninguna preocupación por la minería ilegal que contamina de manera radical y extrema (...) pero son muy activas para atacar a la gran minería formal, que cumple estándares nacionales e internacional de cuidado de medioambiental", agregó.

Álvarez agregó que Perú requiere "necesariamente" habilitar nuevas inversiones y Tía María está en el eje de esa visión.

Southern confirmó en noviembre pasado el inicio de las obras, en las que planea invertir 200 millones de dólares este año y 900 millones de dólares en 2026, tras haber afrontado durante más de 15 años protestas sociales de los agricultores del Valle del río Tambo, en Arequipa.

"Tía María es un proyecto emblemático para Perú, no podemos dejar que suceda lo que sucedió con Conga. Conga está siendo parcialmente explotado por la minería ilegal", señaló en referencia a otro proyecto de oro y cobre que fue suspendido en 2012 en la región norteña de Cajamarca por la oposición de las comunidades ante el peligro de contaminación de sus aguas.

El primer ministro aseguró que la "parálisis en cuanto a la generación de nuevas inversiones" en perú es "sumamente grave pues el país tiene brechas en infraestructura, tecnología y en educación".

En cuanto a la minería ilegal, Álvarez consideró que para promover su formalización se deben reformular y rebajar los requisitos.

Apuntó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que el Congreso ha decidido ampliar por un año más, no ha funcionado porque es muy costoso para los pequeños mineros y, por tanto, las normas se deben adaptar y cambiar la legislación para reducir la minería ilegal y sus efectos conexos, como las bandas criminales, delitos ambientales y la trata de personas.