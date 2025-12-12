Pezeshkian agradece a Putin el apoyo a las políticas de Irán

"Me alegro mucho de volver a verle. Quiero mostrar mi agradecimiento por defender nuestra posición en el escenario internacional", dijo el líder iraní a Putin en Asjabad, donde ambos participan en el un foro internacional con ocasión de los 30 años de su declaración de neutralidad de Turkmenistán.

Agregó que Teherán se compromete a implementar todos los puntos del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Putin, por su parte, destacó que las partes mantienen contacto permanente sobre temas relacionados con el programa nuclear iraní.

"Mantenemos un estrecho contacto sobre todos los asuntos internacionales clave, incluyendo todo lo relacionado con el programa nuclear iraní", dijo el jefe del Kremlin.

Señaló que la cooperación entre ambos países sigue creciendo y el intercambio comercial aumentó en un 13 % el año pasado y en un 8 % en lo que va de 2025.

Putin reveló que Moscú y Teherán negocian proyectos en sectores de gas y electricidad y también continúan su colaboración en la agricultura.

Además, continúa la cooperación en el marco de la labor de la central nuclear de Bucher y el desarrollo de la infraestructura de transporte, como el corredor Norte-Sur.

A lo largo de la jornada de hoy Putin se reunirá en Asjabad también con los líderes de Turquía, Pakistán e Irak.

Rusia e Irán firmaron su Acuerdo de Asociación Estratégica Integral en enero pasado durante una visita de Pezeshkian a Moscú.

Al contrario que en el caso del acuerdo suscrito con Corea del Norte, este documento no recoge la asistencia militar mutua en caso de agresión.

A la vez, en virtud del acuerdo, Rusia e Irán se convierten en socios estratégicos en materia económica, energética, defensa, cultura y lucha antiterrorista, entre otros campos.