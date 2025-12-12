Polonia relanza mega proyecto de centro de movilidad, con ACS y Ferrovial como candidatas

Dos grandes grupos constructores españoles, ACS (a través de los socios locales Hochtief y Polimex) y Ferrovial (con Budimex y otros socios polacos), han alcanzado la fase final de la licitación para construir la terminal de pasajeros.

Este es el contrato más significativo anunciado hasta ahora, y está valorado entre 1.100 y 1.200 millones de euros.

Ambas empresas compiten entre un grupo reducido de cinco contratistas preseleccionados, si bien la adjudicación definitiva se espera para 2026.

Además de las constructoras líderes, otras firmas españolas de ingeniería, como Ineco y Ayesa, ya participan en contratos de diseño y supervisión de tramos ferroviarios de alta velocidad vinculados al "Port Polska"

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su alocución, Tusk explicó al rebautizar el proyecto se busca desvincularlo del "mal nombre" que, según él, arrastra desde que fue diseñado por el anterior Gobierno e indicó que el complejo de infraestructura, inicialmente previsto para ser inaugurado en 2030, no se terminará hasta 2032.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El "Port Polska", calificado por Tusk como "el futuro corazón de Polonia", tendrá un coste total aproximado de 31.000 millones de euros, lo que incluye a los 7.500 dedicados al aeropuerto, otros 2.300 millones para accesos y servicios complementarios y otros 16.000 millones más para una terminal de trenes de alta velocidad que viajarán a 300 km/h y 2.000 kilómetros de nuevas vías férreas.

El proyecto ha sido "recalibrado" por el actual Gobierno bajo una "perspectiva más realista", en palabras del ministro de Infraestructura, Dariusz Klimczak, quien destacó en la rueda de prensa que el nuevo plan presenta un diseño "más funcional" y "más optimizado" que incluye "más verde y menos hormigón" y el uso de energías limpias.

Klimczak agregó que este año ya se han anunciado licitaciones por valor de casi 10.000 millones de euros y se prevé anunciar un volumen equivalente el próximo año.