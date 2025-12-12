Prisión preventiva para un hombre por el feminicidio de su expareja en Ecuador

El Ministerio Público señaló que el ahora procesado, identificado como Ángel Oswaldo P. R., descendió de un taxi y atacó por la espalda con un cuchillo a la mujer, quien iba junto con su nueva pareja a recoger a su hijo de tres años.

El hecho ocurrió en una calle del sector de La Ferroviaria, en el sur de la capital ecuatoriana, frente a las personas que circulaban por el lugar. Aunque el hombre intentó huir fue detenido por policías que fueron alertados del crimen.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el hombre tenía una orden de alejamiento y que poseía antecedentes penales por estafa.

Esa orden estaba vigente desde mayo pasado, pues la víctima lo había denunciado por agredirla durante la relación que mantuvieron y que terminó hace unos dos años. Ella cumplió 21 años el día del crimen.

Según la Fiscalía, la hermana de la víctima afirmó que Ángel Oswaldo P. R. la había amenazado de muerte si no retomaban la relación, y que el pasado lunes habrían discutido por la pensión alimenticia del hijo que tenían en común.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó el acta de indicios levantados en el lugar del ataque, como el cuchillo, un video de cámaras de seguridad entregado por los vecinos de la zona y otros insumos.

La Alianza para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador registra 349 asesinatos de mujeres por violencia machista entre enero y el 15 de noviembre, 112 de ellos fueron íntimos o sexuales y al menos otros 224 asociados a hechos criminales.