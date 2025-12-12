Putin y Erdogan hablan del arreglo en Ucrania y de los activos rusos congelados

"Se produjo un intercambio exhaustivo de opiniones sobre Ucrania, asuntos regionales y asuntos internacionales", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al término de la reunión en Asjabad, capital turkmena.

Según Peskov, citado por la agencia TASS, ambos líderes intercambiaron también opiniones sobre "los intentos de los europeos de perpetrar una estafa a gran escala con fondos rusos".

Asimismo, Putin reiteró su opinión al respecto, que es "bien conocida", subrayó el portavoz.

Los dirigentes ruso y turco, según el Kremlin, coincidieron en que los planes de Bruselas con respecto a los activos rusos socavarían los fundamentos del sistema financiero internacional Bretton Woods vigente desde mediados del siglo XX.

"Ambos dedicaron gran atención a ese asunto", precisó.

Los países de la Unión Europea aprobarán este viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras el inicio de la guerra en Ucrania, un paso clave para poder usarlos en la reconstrucción de este país si Bélgica levanta su veto a la propuesta en las próximas semanas.

A finales de noviembre, el jefe del Kremlin calificó de "robo de propiedad ajena" los planes de confiscar los activos rusos y adelantó que Moscú respondería a esa medida hostil.

El Ministerio de Exteriores ruso insistió este jueves que las represalias rusas serían "duras".

La última reunión entre Putin y Erdogan tuvo lugar en septiembre pasado en tierras chinas durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, aunque hablaron por teléfono el pasado 24 de noviembre.

La igual que hiciera al comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, Erdogan ha mediado en los últimos meses para que rusos y ucranianos reanudaran sus negociaciones directas en Estambul.

No obstante, dichas negociaciones no han logrado detener las hostilidades y únicamente han producido como resultado el canje de prisioneros de guerra y cadáveres de ambos bandos.