Reddit recurre ante el Tribunal Superior australiano el veto a las redes sociales

La compañía, que asegura estar cumpliendo la legislación vigente, sostiene que la nueva norma obliga a implementar procesos de verificación de edad "intrusivos y potencialmente inseguros", que afectarían tanto a adultos como a menores.

En el texto, Reddit advierte además que la ley genera "un mosaico ilógico" sobre qué plataformas quedan incluidas y cuáles quedan exentas.

La reacción de Reddit, una plataforma en línea basada en foros temáticos donde los usuarios comparten enlaces, debaten y votan contenidos de manera comunitaria, se produce después de que el 10 de diciembre entrara en vigor una ley en Australia que prohíbe a los menores de 16 años tener cuentas en las principales redes sociales.

El veto alcanza, hasta el momento, a las principales redes sociales: Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y las plataformas de 'streaming' Twitch y Kick, aunque es posible que la lista siga creciendo en los próximos meses.

Mientras tanto, aplicaciones como WhatsApp o Messenger, consideradas exclusivamente de mensajería, quedan fuera de la prohibición y se han convertido en refugio para muchos adolescentes que buscan mantener el contacto con amigos y familiares.

Reddit subraya que su acción legal no pretende eludir la normativa y que continuará colaborando con las autoridades. No obstante, defiende que existen métodos "más eficaces" para proteger a los jóvenes y alerta de que la ley plantea "serios problemas de privacidad y de libertad de expresión".

La plataforma argumenta que no encaja en la definición de red social utilizada por el Gobierno, al tratarse principalmente de un foro dirigido a adultos y orientado al intercambio de información, sin funciones tradicionales como la importación de contactos o la creación de redes personales. También recuerda que gran parte de su contenido es accesible sin necesidad de crear una cuenta.

A finales de noviembre, la organización por los derechos digitales Digital Freedom Project presentó también un recurso ante el Tribunal Superior en contra de la ley, alegando que la normativa es "excesiva".

Australia se convirtió esta semana en uno de los primeros países del mundo en imponer restricciones de este calibre, mientras otros estudian medidas similares para proteger a los menores en Internet.