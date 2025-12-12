Renuevan por una segunda temporada 'Down Cemetery Road', con Emma Thompson

"Estoy muy emocionada de que 'Down Cemetery Road' haya sido tan bien recibida que merezca una segunda temporada", afirmo Thompson, que además es una de las productoras ejecutivas de la serie.

La idea "de volver a trabajar con el equipo, con la maravillosa Morwenna Banks como guionista y la indomable Ruth Wilson, la mejor y más brillante coprotagonista que cualquier Dama mayor podría desear, es sinceramente mucho más de lo que siento merecer", agregó la actriz británica.

Thompson interpreta a la detective Zoë Boehm, un personaje "deliciosamente punky", como señaló la actriz, que aseguró que está deseando volver a calzarse "sus Doc Martens de imitación".

En la primera temporada Sara Trafford (Wilson), una restauradora de arte, se obsesiona con encontrar a una niña desaparecida tras la explosión de una casa en su barrio de Oxford. Y en esa búsqueda es ayudada por Boehm.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la segunda temporada, Boehm y Trafford se enfrentan a otro misterio. Tras la caída de una mujer frente a un tren, la detective es llamada para investigar este caso, en apariencia simple, pero que trastoca su vida y que, junto a su compañera de aventuras, las lleva al mundo del mercado negro de antigüedades.