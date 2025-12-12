Rescatan a 270 migrantes bordo de una embarcación cerca de la isla española de El Hierro

Según la información recabada por EFE de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 270 personas de origen subsahariano, en su mayoría varones y entre las que viajaban 67 mujeres y 22 menores de edad.

Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de ocho días desde la isla de Jinack, en Gambia.

A bordo de la embarcación había personas de Gambia, Senegal, Mali, Guinea-Conakry y Guinea-Bisáu.

Los tripulantes de este cayuco serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros, en el pueblo de San Andrés, donde serán atendidos por miembros de la ONG 'Corazón naranja – Ebrima Sonko' y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

La llamada 'ruta Canaria', que une las costas africanas con las el archipiélago español que hay frente a ellas, es una de las más peligrosas del mundo y en ella mueren miles de migrantes cada año.