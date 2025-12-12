Suben a 13 los muertos por el temporal en la Franja de Gaza

El recuento conjunto de las morgues de los hospitales, los servicios de ambulancias y el de emergencias de la Defensa Civil gazatí registraron a la mayoría de fallecidos (11) este viernes, mientras que una bebé de ocho meses y otra persona que no fue identificada perdieron la vida el jueves a causa del frío y un derrumbe, respectivamente.

"Tras concluir la operación de búsqueda, los equipos de rescate en la Gobernación Norte recuperaron los cuerpos de seis mártires tras el colapso de la casa de la familia Badran en Bir al Naja, en la zona de Yabalia", señala el último comunicado compartido este viernes por el servicio de emergencias de Defensa Civil gazatí.

La casa de los Badran era una de las más de 320.600 viviendas alcanzadas por la ofensiva de Israel contra Gaza en los últimos dos años, según los datos de la ONU, y una de las 13 casas que se han venido abajo a causa de las fuertes lluvias de acuerdo con el recuento del Ministerio de Interior gazatí, parte del Gobierno de Hamás.

Interior asegura que la lluvia ha destrozado más de 27.000 tiendas de campaña (la mayoría de los gazatíes siguen desplazados en campamentos de refugiados bajo pobres condiciones humanitarias a pesar del alto el fuego).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Reiteramos que las tiendas de campaña no son aptas para vivir en ellas y no proporcionan ni siquiera el nivel mínimo de seguridad", denunció Defensa Civil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sólo el miércoles, más de 1.500 palestinos se desplazaron de Jan Yunis (sur) a la ciudad de Gaza (norte) por las inundaciones, advirtió hoy la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Además de las víctimas en la casa de Bir al Naja (Yabalia, norte de Gaza), otras dos personas murieron por el colapso de un muro en el barrio de Rimal y una más por el de una vivienda en el de Sheij Radwan, ambos en la capital gazatí.

Esta mañana murieron dos menores de edad por presuntas hipotermias, según la prensa local, si bien el Ministerio de Sanidad no ha confirmado aún su muerte.

Taim Jawaja, de 10 días, perdió la vida en el campamento de refugiados de Shati y fue llevado al Hospital Shifa de la ciudad de Gaza (norte); mientras que Hadil Abdullah Hamdan, de 9 años, murió también en la capital de la Franja, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Además, el jueves murió una bebé de ocho meses identificada como Rahaf Abu Jazar. El Hospital Nasser de Jan Yunis determinó que había sufrido una hipotermia, según dijo a EFE Sanidad. También ayer murió una persona por el colapso de un muro en el campamento de refugiados de Shati, al oeste de la ciudad de Gaza.

Más de 70.300 personas han muerto en la Franja de Gaza en los más de dos años de ofensiva de Israel contra el enclave (y lo que va de alto el fuego) tras el ataque del 7 de octubre, en el que las milicias gazatíes mataron en territorio israelí a unas 1.200.