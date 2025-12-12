Un líder indígena del norte de Colombia resulta ileso en un atentado a tiros

El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia señalaron en un comunicado que "sujetos no identificados en motocicleta dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba el defensor de derechos humanos indígena Wayuú Misael Socarrás Ipuana".

El líder viajaba en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuando los atacantes, que iban en motocicleta, lo atacaron.

"Los escoltas hicieron las acciones evasivas para proteger su vida. Sin embargo, al detenerse el vehículo, uno de los sicarios se bajó y empezó a disparar contra Misael Socarrás, quien fue protegido por uno de los escoltas, el cual resultó herido y su estado de salud es reservado", agregó la información.

El líder wayúu, según las organizaciones, se ha desempeñado como defensor de derechos humanos, ambientales y territoriales durante más de dos décadas, en las que ha denunciado las afectaciones provocadas por la operación en La Guajira de la empresa carbonera Cerrejón, que tiene allí la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina.

"Desde 2002, el defensor ha sido víctima de amenazas de muerte por el desarrollo de estas actividades, múltiples llamadas intimidatorias y seguimientos de grupos armados que hacen presencia en la región", explicaron las organizaciones.

Ante lo ocurrido, el Cajar, el Cinep y Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia pidieron al Gobierno adoptar "las medidas inmediatas y urgentes para la protección de la vida e integridad física de Misael Socarrás y de su familia".

También solicitaron a la Fiscalía tramitar las denuncias y esclarecer quién atacó al defensor de derechos humanos, así como que "sancione a los responsables materiales e intelectuales y se proteja la integridad vida de Misael Socarrás y su familia".