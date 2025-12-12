Un millón de latinos pueden perder su seguro médico en EEUU si desaparece Obamacare

El reporte, presentado durante una rueda de prensa virtual, reveló que la población latina es especialmente vulnerable a la posible expiración de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, en inglés), la reforma sanitaria aprobada en 2010 bajo el presidente Barack Obama, y que se conoce popularmente como 'Obamacare'.

Esta regulación introdujo subsidios que permitieron que los planes de salud fueran más asequibles para la población, pero estos expirarán a finales de este año si el Congreso, de mayoría republicana, no llega a un acuerdo para renovarlos.

En caso de que no se alcance un entendimiento entre las bancadas republicana y demócrata, ATF advirtió que casi cinco millones de personas, entre ellos un millón de latinos, podrían perder su seguro en 2026.

Además, reveló que 20 millones de inscritos en ACA se enfrentan a aumentos de primas "a menudo asombrosos".

La crisis sanitaria que afrontarían miles de familias latinas contrasta fuertemente con la buena situación que atraviesan las corporaciones de la salud, como consecuencia de las políticas fiscales del Partido Republicano y del presidente estadounidense, Donald Trump, según ATF.

Mientras que la proporción de personas sin seguro podría pasar del 24 % al 28 % el año que viene, siete de las corporaciones médicas más grandes del país se ahorraron unos 34.000 millones de dólares en impuestos entre 2018 y 2024 gracias a beneficios fiscales, según el informe.

"En lugar de entregar miles de millones de dólares a quienes se benefician de negarnos la cobertura y aumentar nuestros costos, el Congreso debe extender los créditos de la ACA para asegurar que millones de personas no pierdan el acceso a la atención médica vital", dijo en la rueda de prensa David Kass, director ejecutivo de ATF.

La organización recuerda que estos dividendos son gracias a la ley fiscal aprobada durante el primer mandato de Trump, que también ha permitido que los directores ejecutivos de 19 de las principales empresas de atención médica lograran ahorrar colectivamente más de 100 millones en impuestos.

El futuro del 'Obamacare' se encuentra actualmente en debate en el Congreso, donde los demócratas presentaron una propuesta para extenderlos tres años que fue rechazada esta semana por los republicanos.

El partido de Trump busca reemplazar el programa sanitario por un modelo de pago directo a través del cual los ciudadanos contraten su asistencia sanitaria.

Además del informe de la organización, durante la conferencia virtual también se presentó otra encuesta elaborada por otras organizaciones civiles sobre el descenso de la popularidad de Trump entre los latinos, especialmente por su política económica y sus promesas incumplidas.