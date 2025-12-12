Un nuevo terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de Japón, días después de potente sismo

La Agencia declaró también una alerta de tsunami con olas de hasta un metro tras el temblor, que se registró a una profundidad de unos 20 kilómetros en el mar junto a las costas de la prefectura de Aomori, alrededor de las 11:44 hora local (02:44 GMT).

El pasado lunes, un fuerte terremoto de magnitud 7,5 ocurrido en la misma zona dejó 33 heridos, además de obligar a suspender clases y evacuar varias viviendas por la posibilidad de derrumbes.

El sismo de este viernes alcanzó una intensidad máxima de 4 en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo.

De momento no se han registrado daños o heridos, aunque la empresa de transportes JR East confirmó retrasos en la ruta del tren bala entre Sendai y Shin Aomori, en el noreste del archipiélago.

La central nuclear de Onagawa, ubicada en la prefectura de Miyagi (noreste), no ha detectado irregularidades en sus operaciones, mientras que la de Tomari, en Hokkaido (norte), está revisando si se han producido daños en las instalaciones, que no están operativas, recoge la cadena pública japonesa NHK.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.