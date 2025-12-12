Una exposición recorrerá en Uruguay los 40 años de trabajo de Ágatha Ruiz de la Prada

La muestra, que estará en el Museo Torres García de Montevideo y permanecerá abierta hasta el 22 de marzo, reúne más de 40 trajes, collages, afiches, diseños publicitarios y piezas creadas especialmente para esta instancia, además de incluir el vestuario diseñado por la creadora para la producción ´La Bella Durmiente´ del Ballet del Sodre.

Durante el lanzamiento, la directora del 'Montevideo Fashion Week' y representante de Ágatha Ruiz de la Prada en Uruguay, María Inés Rodríguez, resaltó que la presencia de la española vuelve a convertir al país suramericano en una vidriera global: "Este tipo de eventos son una plataforma muy importante que promueve Uruguay hacia el mundo", dijo.

Subrayó además la complejidad logística del proyecto, que requirió coordinaciones para trasladar las piezas mediante admisiones temporarias y el respaldo del Ministerio de Turismo y la Embajada de España.

Consultada por EFE, Rodríguez afirmó que fue una sorpresa la elección de Ruiz de la Prada por Uruguay y resaltó el cariño del público local con la creadora española: "Acá la gente la ama, es como una 'rockstar'. La queremos tener siempre", puntualizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director del Museo Torres García, Alejandro Díaz, celebró la concreción de una apuesta "arriesgada", que sitúa al diseño de vestuario "en el lugar artístico que le corresponde". Explicó que la exhibición también forma un hito "colorido" dentro de las celebraciones por los 150 años del nacimiento del artista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el embajador de España en Uruguay, Javier Salido, remarcó la profundidad de los lazos culturales entre ambos países y celebró que la retrospectiva se realice en el museo de Torres García, por la vinculación del artista con España.

Salido consideró que el color y las formas geométricas características de Ágatha Ruiz de la Prada generarán un diálogo "muy interesante" con la obra del maestro uruguayo.

En tanto, la viceministra de Turismo uruguaya, Ana Claudia Caram, valoró el esfuerzo conjunto que permitió concretar la llegada de las obras y destacó la importancia de promover la moda como parte de la imagen del país.

Señaló que el país suramericano necesita propuestas innovadoras que complementen su identidad cultural y sostuvo que este proyecto aporta una nueva forma de mostrar al país en el exterior.