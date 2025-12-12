Una jueza de EEUU prohíbe temporalmente volver a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego

Paula Xinis, jueza federal de Maryland, emitió una orden de urgencia para que Ábrego no pueda ser arrestado de nuevo por un periodo "breve", explicó Simon Sandoval-Moshenberg, uno de sus abogados, a las puertas del centro de inmigración en el que fue citado el salvadoreño.

La misma magistrada ordenó este jueves su liberación inmediata del centro de Pensilvania al considerar que su detención se produjo "sin autoridad legal".

El letrado explicó que tras ser puesto en libertad presentaron a la jueza la petición de "protección temporal" porque fue citado en el centro de inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Baltimore, tal y como cuando fue liberado por un juez de Tennesse y fue detenido de nuevo.

"Nos pareció terrible. Como un déjà vu. Pensamos que simplemente lo liberaban para volver a arrestarlo cruelmente de nuevo", declaró Sandoval-Moshenberg.

Antes de entrar, Ábrego compareció ante los medios y aseguró que se presentaba en el centro como "un hombre libre": "Quiero que me recuerden así, con la cabeza bien alta".

"No importa lo que este Gobierno diga, al final yo sigo creyendo que esto es un país de leyes y un país de justicia y vamos a llegar al fin de todas las injusticias que se han hecho", aseguró tras agradecer a su familia, a Dios, a su equipo legal y a todas las personas que lo han acompañado durante el proceso.

Su abogado denunció que estaba sufriendo una "campaña de persecución" y pidió "consecuencias" para esta Administración.

Aunque ahora no esté detenido, sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennesse, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas.

Preguntado por cuál va a ser su futuro, ante la amenaza del Gobierno de Donald Trump de deportarlo a un país africano con el que no tiene vínculo, el abogado apuntó que "tiene muchas opciones".

"Costa Rica le ha ofrecido estatuto de refugiado. Él tiene la opción de aceptarlo o no y luchar por el asilo en EE.UU.. Por lo tanto, no puedo decirles cuáles serán sus próximos pasos. Tampoco sabemos cuáles serán los próximos pasos del Gobierno, pero el Gobierno tiene muchas herramientas a su disposición", afirmó.

Ábrego, de 30 años, es un ciudadano salvadoreño residente en Maryland que entró de forma irregular a Estados Unidos cuando era adolescente. Tiene esposa e hijos estadounidenses.

En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador debido al peligro que enfrentaba allí por parte de una pandilla. Aun así, la Administración de Trump lo deportó igualmente y un tribunal ordenó traelo de vuelta.

Su caso se ha convertido en un emblema para las organizaciones defensoras de inmigrantes a la hora de denunciar las políticas antimigratorias de Trump.