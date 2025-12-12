Venezuela anuncia que EE.UU. suspende el vuelo de deportación previsto para este viernes

A pesar de que las autoridades estadounidenses han advertido de un supuesto riesgo de sobrevolar Venezuela en medio del despliegue militar de Washington cerca de sus costas, lo que ha provocado la cancelación masiva de conexiones internacionales desde y hacia Caracas, los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia territorio venezolano se habían mantenido con regularidad hasta el momento.

"Este jueves, ha sido recibida la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender, de manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos que tenían previsto regresar el próximo 12 de diciembre", anunció el Ministerio del Interior en una publicación en Instagram.

El mensaje agrega que "la suspensión interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense".

El pasado 29 de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el espacio aéreo venezolano permanecería "cerrado en su totalidad" y el Gobierno de Venezuela dio por cancelados los vuelos de deportación.

El canciller chavista, Yván Gil, explicó el 3 de noviembre que Washington "había suspendido de manera verbal la ejecución de estos vuelos" pero que luego los había vuelto a solicitar, lo que dio pie a que se retomaran.

El último mensaje de este jueves sobre el vuelo previsto para el 12 de diciembre acrecenta las dudas sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, dos países sin relaciones desde 2019 que, sin embargo, han mantenido dos vuelos semanales de deportación -los miércoles y los viernes- desde enero.

Según la información oficial, Venezuela ha recibido 98 vuelos de este tipo desde que se firmó el acuerdo a inicios de este año, la mayoría provenientes de Estados Unidos aunque algunos han llegado de México. Desde el 21 de noviembre, cuando las autoridades estadounidenses advirtieron del riesgo de sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, han llegado al menos tres vuelos desde Estados Unidos y dos desde México.

Recientemente, Trump ha declarado que Maduro tiene "los días contados" y que empezará pronto operaciones terrestres en Venezuela, en una campaña de presión militar que justifica como una forma de combatir el narcotráfico y que ya ha dejado más de 80 personas muertas a raíz de los ataques del Ejército estadounidense en el Caribe y el Pacífico contra lanchas que supuestamente transportaban droga.

El Ministerio del Interior aseguró en su mensaje que la suspensión del vuelo del 12 de diciembre "contradice el discurso oficial" de Estados Unidos "respecto a la situación de los migrantes en su territorio y genera incertidumbre entre las familias venezolanas que esperaban el reencuentro".

Además, reiteró la disposición del Gobierno chavista de "recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos".