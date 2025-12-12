Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube un 0,18 %

Nueva York, 12 dic (EFE).- Wall Street abrió este viernes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,18 %, hasta 48.778 puntos, a medida que resurge la preocupación por una posible burbuja de la inteligencia artificial tras el desplome de Oracle, que ayer perdió un 10,83 % y hoy bajaba un 2,45 %.