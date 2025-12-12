Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube un 0,18 %

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía un 0,11 %, hasta 6.893 unidades, y el tecnológico Nasdaq descendía un 0,33 % para quedar en 23.518 enteros.
El jueves, el Dow Jones superó al S&P 500 por su mayor margen en más de nueve meses.
Aun así, los tres índices principales se mantienen en positivo en lo que va de la semana, impulsados por el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal.
En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 0,09 %, hasta 57,54 dólares el barril.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy