Zelenski denuncia un ataque ruso contra un barco en un puerto de Odesa

“El ataque ruso de hoy, como muchos otros, no podía tener ningún tipo de objetivo militar. Un barco civil resultó dañado en el puerto de Chornomorsk”, escribió el presidente ucraniano en X.
Este ataque se procuce después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazara el pasado 2 de diciembre con cortar las rutas marítimas a los puertos ucranianos después de que Ucrania atacara con drones en el mar Negro dos barcos de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales a sus exportaciones de crudo.
Esta semana Ucrania atacó un tercer barco de la flota fantasma, integrada por buques registrados en otros países que Rusia utiliza para que no sean identificados como portadores de crudo ruso.
Turquía advirtió a comienzos de diciembre del peligro que estos ataques podían suponer para el comercio en el mar Negro, que ya estuvo paralizado en la primera fase de la guerra.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Medios especializados en comercio marítimo han informado del incremento de los precios de los seguros para barcos que transitan por el mar Negro.